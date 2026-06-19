Klart: Demba Ba blir sportchef i Le Havre

Demba Ba blir sportchef i en fransk klubb.

Han tar över Le Havre AC.

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Demba Ba tar nästa steg i sin fotbollskarriär – den här gången utanför planen. Den tidigare anfallaren, som representerade klubbar som Newcastle United, Chelsea och Besiktas under sin aktiva karriär, har utsetts till ny sportchef i den franska Ligue 1-klubben Le Havre AC.

Klubben bekräftade rekryteringen under fredagen. Den 41-årige senegalesen har redan erfarenhet av ledarroller inom fotbollen. Närmast kommer han från en liknande tjänst i USL Dunkerque, och han har även varit president för Amitié FC.

Som spelare gjorde Ba stort avtryck i flera europeiska ligor. I Premier League noterades han för 43 mål på 99 matcher, medan han spelade flest matcher i Turkiet där han gjorde 103 framträdanden.

Ett av hans mest uppmärksammade mål kom våren 2014 i Chelseas bortamatch mot Liverpool på Anfield. När Liverpools lagkapten Steven Gerrard tappade fotfästet och förlorade bollen kunde Ba löpa sig fri och göra mål – ett ögonblick som kom att få stor betydelse i titelstriden den säsongen.