Sirius rycker i toppen – efter Ekströms klassaktion

Sirius fortsätter att vinna.

Söndagens match mot Gais slutade 2–1 till Uppsalalaget.

IK Sirius inledning av den allsvenska säsongen har varit så gott som perfekt. Bortsett det oavgjorda resultatet mot BK Häcken har Uppsalaklubben radat upp sju segrar och ledde serien med fem poäng ner till Hammarby inför helgens omgång.

Gais hade i sin tur gått från en tuff start till att inte ha förlorat på de sex senaste matcherna.

På Studenternas IP i Uppsala dröjde det heller inte länge innan matchens första mål skulle falla.

Matchuret visade sex spelade minuter när Isak Bjerkebo fick bollen på sin vänsterkant. Ett par sekunder senare hade han drivit bollen förbi en hel rad Gais-spelare och skjutit in 1-0-målet bakom Mergim Krasniqi. Målet var Bjerkebos nionde på lika många matcher.

Tio minuter senare snappade Samuel Salter upp en boll i straffområdet och spelade den vidare till Rasmus Niklasson Petrovic som läckert vred in kvitteringsmålet vid den bortre stolpen.

Strax innan halvtid återtog hemmalaget ledningen. Victor Ekström tog läckert ner en boll med foten och avslutade i bortre.

Med tio minuter kvar fick Sirius-försvararen Mohamed Soumah rött kort efter en stökig situation.

Matchen slutade 2–1 till Sirius som befäster sin plats i toppen av allsvenskan.



