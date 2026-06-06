Uppgifter: Storklubb budar på svenske talangen

Marcus Linday, 23, har utmärkt sig i nederländska Heerenveen.

Nu ska Braga ha lagt ett bud på mittfältaren, enligt uppgifter.

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Marcus Linday kan lämna Heerenveen. Den svenske mittfältaren, som svarade för ett mål och tre framspel den här säsongen, har fått ett bud lagt på sig.

Enligt transferexperten Fabrizio Romano har Braga från Portugal lagt ett bud värt fem miljoner euro, eller 54 miljoner kronor, på Linday.

Romano hävdar dessutom att det ska ha inletts samtal mellan klubbarna om att få till en affär de närmasta dagarna.

23-åringen lämnade Västerås SK i januari 2025 för Heerenveen. Han har hittills noterats för totalt tre mål och fem assist på 53 matcher i Heerenveen.