Haaland-domen: Han kommer att spela i Real Madrid

Erling Haaland kommer att spela i Real Madrid i framtiden.

Det menar Borussia Dortmund-presidenten Hans-Joachim Watzke.

– Jag tror att han kommer att spela där om två eller tre år, säger han enligt AS.

Foto: Bildbyrån

Real Madrids presidentkandidat Enrique Riquelme slog nyligen fast att han av Manchester City om han blir president.

City slog tillbaka med att norrmannen inte var till salu. Samtidigt tror Borussia Dortmunds president Hans-Joachim Watzke att det bara är en tidsfråga innan Haaland spelar i ”Los Blancos”.

– Jag vet mycket väl vad han tycker och jag kan säga att han naturligtvis beundrar Real Madrid och att han i framtiden skulle vilja spela för klubben.

Men nästa säsong kommer han att fortsätta spela för Manchester City. Utan tvekan, säger Watzke enligt AS och fortsätter:

– Han älskar Real Madrid och döljer det inte. Jag tror att han kommer att spela där om två eller tre år, men inte tidigare. Han har inte bundit sig till någon, precis som hans pappa har sagt.

Erling Haalands kontrakt med City sträcker sig 2034.