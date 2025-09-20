LIVE: Malmö FF – Djurgårdens IF

Stormöte i allsvenskan.

Malmö FF tar emot Djurgården på Eleda stadion.

Den allsvenska omgången kickar i gång med en riktig stormatch. Malmö FF tar emot Djurgårdens IF på Eleda stadion i Malmö.

De båda lagen kommer från kryss i allsvenskan där hemmalaget MFF spelade 2-2 mot Elfsborg och Dif räddade en poäng i derbyt mot Hammarby. Nu drabbar de samman under lördagen.

SLUT! Djurgården vinner med 1-0 efter sent avgörande från Priske. Dif en poäng bakom MFF, fem poäng upp till Europaplats. Tack för visat intresse här och på återseende! 95′ Fallenius får chansen att sätta spiken i kistan men Olsen räddar ytterns frilägeschipp. Vi är inne i femte tilläggsminuten nu Åtta tilläggsminuter, tid finns för MFF att hitta en kvittering Bedöm själva, ska Olsen lastas för målet? Vackert mål av Priske med expertkommentator Nordin Gerzic menar att Robin Olsen borde tagit distansskottet 88′ MÅÅÅÅÅL! Priske skjuter 1-0 till Djurgården 80′ Kapten Une ersätter Tenho samtidigt som Albin Ekdal kommer in på mittfältet i stället för Schüller