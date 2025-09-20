Prenumerera

Foto: Bildbyrån

LIVE: Malmö FF – Djurgårdens IF

Stormöte i allsvenskan.
Malmö FF tar emot Djurgården på Eleda stadion.
Den allsvenska omgången kickar i gång med en riktig stormatch. Malmö FF tar emot Djurgårdens IF på Eleda stadion i Malmö.

De båda lagen kommer från kryss i allsvenskan där hemmalaget MFF spelade 2-2 mot Elfsborg och Dif räddade en poäng i derbyt mot Hammarby. Nu drabbar de samman under lördagen.

Casper Nordqvist
September 20, 2025 at 02:52 PM

Vackert mål av Priske med expertkommentator Nordin Gerzic menar att Robin Olsen borde tagit distansskottet 

Casper Nordqvist
September 20, 2025 at 02:49 PM

88′ MÅÅÅÅÅL! Priske skjuter 1-0 till Djurgården 

Casper Nordqvist
September 20, 2025 at 02:44 PM

80′ Kapten Une ersätter Tenho samtidigt som Albin Ekdal kommer in på mittfältet i stället för Schüller 

