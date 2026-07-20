Målkungen har kommit igång: ”Hoppas det flyter på”

Noah Christoffersson gick åtta raka matcher utan mål i allsvenskan.

På de tre senaste har han gjort fyra.

– Man undrade ju om det skulle dröja hur många matcher som helst, säger anfallaren till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Allsvenskan 2026: | Spelschema | Tabell | Alla lag |

Efter ett ha legat under i halvtid, och tappat en ledning med kvarten kvar, lyckade Örgryte besegra BK Häcken senast. Vinsten var nykomlingens blott andra för säsongen och lagets första trepoängare sedan omgång två.

Noah Christoffersson gjorde två av målen när Öis vann med 4–3 mot stadsrivalerna.

– Det känns gött. Vi har haft väldigt bra stämning på träningarna den här veckan, det har man märkt. Det har varit bättre kvalitet och vi har varit mer påkopplade. Alla får mer självförtroende. Det är inte samma typ av derby som mot Gais eller IFK Göteborg men det är fortfarande skönt, säger Christoffersson till FotbollDirekt.

Den avgörande fullträffen kom i den 87:e minuten, signerat den Malmö-födda Öisaren.

– Det var en bra passning och sedan en bra touch. Så det målet är jag väldigt nöjd med.

Är det ditt snyggaste mål för säsongen?

– Nej jag håller nog målen mot Elfsborg lite högre, svarar anfallaren.

Noah Christoffersson stod för ett drömmål mot Elfsborg. Foto: Bildbyrån

Fram till matchen med Elfsborg i omgång tio stod Christoffersson på noll gjorda mål i allsvenskan. Inte ett roligt facit för en anfallare som bidrog med 18 fullträffar i superettan förra säsongen.

– Det kändes lite där ett tag. Man undrade ju om det skulle dröja hur många matcher som helst. Men jag vet ju samtidigt att jag kan göra mål och kände ändå tidigare att om läget kommer så kommer jag sätta den. Sen kom det första mot Elfsborg och nu är bara att hoppas att det flyter på, säger han.

Mot Boråslaget blev det inte bara ett utan två mål för Christoffersson. Efter ytterligare en dubbel mot BK Häcken står anfallaren på fyra fullträffar på tre matcher.

Samtidigt har Örgryte börjat plocka poäng i bottenstriden. Lagets målkung från i fjol börjar känna mer och mer hopp inför fortsättningen, både för sin egen och för lagets del.

– I början kände jag nog lite mer skillnad. Men ju längre det har gått desto bättre har det blivit tycker jag. Det börjar mer och mer kännas som förra året.

Örgryte tar emot Djurgården på hemmaplan under måndagen. Matchen har avspark vid 19:00.