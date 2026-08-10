Spanska stjärnan kan byta landslag – till Qatar

Den ena Rodri lyfte nyligen VM-pokalen.

Den andre Rodri lämnade Real Betis och La Liga för spel i den qatariska ligan för två somrar sedan – och nu öppnar dribblern för att spela VM 2030 för Qatar.

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Han spåddes bli nästa stora stjärna i Real Betis. Därför var det minst sagt förvånande när den lille teknikern och playmakern Rodrigo Sánchez Rodríguez, kort och gott Rodri, sommaren 2024 lämnade La Liga för spel i Al-Arabi i den qatariska ligan.

Väl där har han blivit ett av de stora affischnamnen i ligan där också förre EM-guldvinnaren Marco Veratti huserar.

Nu öppnar Rodri för ett landslagsbyte. Det är i en intervju med Mundo Deportivo som katalanen berättar att han drömmer om VM 2030.

”Jag kommer vara där (i Al-Arabi) i fyra år till och förhoppningvis kan jag”, säger Rodri och syftar på möjligheten att byta landslag efter då totalt sex år i landet, detta då spanjoren har kontrakt med Al Arabi till just sommaren 2030.

Den i dag 26-årige Rodri gjorde tre mål på 18 spanska U21-landskamper mellan 2021 och 2023.

Fotnot: I Al-Arabi huserar även förre spanska VM-spelaren Pablo Sarabia och tidigare Djurgården-stjärnan Michael Olunga.