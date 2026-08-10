Så spelas den Engelska ligacupen – PL-klubbar gör entré

Lottningen är gjord.

Så spelas omgång två av den Engelska ligacupen.

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Sedan början av augusti har den första omgången av den engelska ligacupen avgjorts runt om i Storbritannien.

Nu har lottningen till den andra omgången genomförts. Där kliver de elva Premier League-klubbar som inte spelar europeiskt den här säsongen in i turneringen.

Bland dem finns storklubbar som Chelsea och Tottenham, som missade topplaceringarna i Premier League förra säsongen.

För Kim Hellbergs Middlesbrough väntar ett bortamöte med Doncaster i den andra omgången.

Chelsea ställs samtidigt mot Luton Town, medan Tottenham tar emot Charlton i ett London-derby.

Lottningen:

Norra lottningen

Stoke City vs Hull City

Newcastle vs West Brom

Blackburn vs Sheffield Utd

Nottingham Forest vs Leeds

Doncaster vs Middlesbrough

Barnsley vs Crewe

Preston vs Everton

Blackpool vs Lincoln

Sheffield Wednesday vs Wolves

Bradford vs Burnley

Fleetwood vs Shrewsbury

Södra lottningen

Walsall vs Leyton Orient

Ipswich vs Leicester

Cardiff vs Norwich

Stevenage vs Reading

Cambridge vs Millwall

Birmingham City vs Brentford

Southampton vs West Ham

Watford vs Peterborough

Fulham vs AFC Wimbledon

Plymouth or Exeter vs Coventry

Chelsea vs Luton

Tottenham vs Charlton