Så spelas den Engelska ligacupen – PL-klubbar gör entré
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Lottningen är gjord.
Så spelas omgång två av den Engelska ligacupen.
Sedan början av augusti har den första omgången av den engelska ligacupen avgjorts runt om i Storbritannien.
Nu har lottningen till den andra omgången genomförts. Där kliver de elva Premier League-klubbar som inte spelar europeiskt den här säsongen in i turneringen.
Bland dem finns storklubbar som Chelsea och Tottenham, som missade topplaceringarna i Premier League förra säsongen.
För Kim Hellbergs Middlesbrough väntar ett bortamöte med Doncaster i den andra omgången.
Chelsea ställs samtidigt mot Luton Town, medan Tottenham tar emot Charlton i ett London-derby.
Lottningen:
Norra lottningen
Newcastle vs West Brom
Blackburn vs Sheffield Utd
Doncaster vs Middlesbrough
Barnsley vs Crewe
Preston vs Everton
Blackpool vs Lincoln
Sheffield Wednesday vs Wolves
Bradford vs Burnley
Fleetwood vs Shrewsbury
Södra lottningen
Walsall vs Leyton Orient
Ipswich vs Leicester
Cardiff vs Norwich
Stevenage vs Reading
Cambridge vs Millwall
Birmingham City vs Brentford
Southampton vs West Ham
Watford vs Peterborough
Fulham vs AFC Wimbledon
Plymouth or Exeter vs Coventry
Chelsea vs Luton
Tottenham vs Charlton
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