Mjällbys kaxiga svar om guldvittring: ”Vi ska ha 75 poäng”

STOCKHOLM. Mjällby stormar mot SM-guldet.

Nu kan allsvenskan avgöras redan i nästa omgång.

– Det är jag fullt medveten om, men vi måste bara ut dit och göra vår match så får vi se vad som händer, säger Elliot Stroud.

Foto: Bildbyrån

Det blev ännu en trepoängare för Mjällby borta mot BP tidigare under söndagen. Samtidigt misslyckades Hammarby med att vinna borta mot Halmstad och den allsvenska serieledaren har nu elva poäng ned till andraplacerade ”Bajen”.

Nu kan Mjällby vara en match från det allsvenska guldet. Om Maif vinner hemma mot Elfsborg på lördag samtidigt som Hammarby förlorar mot IFK Göteborg på söndag är SM-guldet helt klart.

– Det känns rätt så när skulle jag säga, säger Elliot Stroud efter segern mot BP och fortsätter:

– Sedan är det inte upp till oss om det blir klart i nästa omgång, utan vi måste bara försöka vinna så många matcher vi kan. Hammarby är ett duktigt lag och kan gå rent resten, så ingenting är klart.

Du är med på att det kan bli klart i nästa omgång?

– Det har jag fått till mig av en del olika gubbar, skrattar han.

– Det är jag fullt medveten om, men vi måste bara ut dit och göra vår match så får vi se vad som händer.

”Vi ska vinna alla matcher”

Även veteranen Tom Pettersson är medveten om att det kan bli guld i nästa omgång. Han är även medveten om att Hammarby förlorade sin match mot HBK tidigare under söndagen.

– Det får man reda på ganska snabbt. Det var någon gång i andra halvlek, när jag skulle kolla hur långt det var kvar (på matchklockan, reds. anm.), som jag såg att det stod 1–0 i någon match, och då gick det upp för mig att det bara var en annan allsvensk match i gång. Nu gäller det att ligga i och försöka hitta energi. Det är inget jag eller vi kan påverka, hur det går i andra matcher, säger han.

Foto: Bildbyrån

Samtidigt är mittbacken tydlig med att det känns som att guldet till sist är på väg till Listerlandet, även om han är lite tveksam till att ta orden i munnen.

– Ju närmre vi kommer slutet är det klart att det inte går att komma i från att det är så. Samtidigt kan vi inte göra så mycket åt vad de andra lagen gör. Mitt mål har inte förändrats; vi ska vinna alla matcher. Vi ska ha 75 poäng.

Sonens oförstående

Tom Pettersson siktar alltså på att vinna samtliga fem kvarvarande matcher. Det skulle ta Mjällby till makalösa 75 poäng, vilket skulle krossa (!) det allsvenska poängrekordet på 67 poäng. Inför säsongen var målet precis likadant; Mjällby skulle vinna alla matcher och avsluta serien på 90 poäng.

– Då får vi se vart det tar oss.

Det kommer ta er ganska långt kan jag meddela.

– Om vi tar 75 poäng vet jag att vi vinner. Så pass bra på matte är jag. Det var mitt favoritämne i skolan, skrattar Pettersson.

– Om vi inte tar 75 poäng är det inte säkert att det räcker om vi börjar göra dåliga resultat. Vi måste fortsätta som innan. Alla matcher lever sitt eget liv och det finns inga lätta matcher, vilket jag har försökt förklara för min nioåriga son.

Tycker han att det är svårt att förstå?

– Han förstår inte det, nej.

Tränaren Anders Torstensson menar på att tabellplaceringen inte spelar någon som helst roll. Fokuset ligger i stället helt på nästa helgs match mot Elfsborg.

– Vi har aldrig adresserat vår plats i tabellen eller spekulerat i om resultat går vår väg, och det kommer vi inte göra nu heller. Återigen ska vi maximera förberedelserna inför matchen mot Elfsborg, säger han.