Mjällbys smäll – nyförvärvet borta säsongen ut

Mjällby AIF plockade in Ludvig Svanberg under sommarfönstret.

Nu står det klart att nyförvärvet missar resten av säsongen.

Detta bekräftar de allsvenska serieledarna.

Foto: Bildbyrån

Under sommarens transferfönster förstärkte Mjällby AIF truppen med Ludvig Svanberg som plockades in från Gif Sundsvall.

22-åringne har hunnit med två allsvenska framträdanden sedan övergången, men några fler blir det inte den här säsongen.

Mjällby AIF meddelar nämligen denna onsdag att det står klart att mittbacken missar resten av den här säsongen, detta på grund av en ryggskada.

– Det är såklart väldigt tråkigt att säsongen är över för Ludde, men han är målmedveten och kommer att komma tillbaka starkare, säger Mjällby AIF:s fysioterapeut Filip Lundgårdh.

Svanberg har kontrakt med de allsvenska serieledarna över säsongen 2029.