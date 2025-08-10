Nahir Besara: ”Alla vet vad drömmen är”

Hammarby slog IFK Norrköping med 2–0.

Nu hakar Bajen på i den allsvenska guldstriden.

– Det är vad jag strävar efter, säger Nahir Besara till HBO Max.

Video Nahir Besara om framtiden: ”Det är här jag vill vara”

Hammarby tog viktiga poäng när de besegrade IFK Norrköping med 2–0 på bortaplan. Ett av målen gjordes av Bajen-kaptenen Nahir Besara. En fullträff som var planerad.

– Det var ett taktiskt drag vi har tränat på, att komma in där. Det blir tre mot två. ”Monte” (Montader Madjed) slår ett bra inlägg, jag vinner i princip duellen och får med mig den. Jag sätter den bra, säger Besara om målet till HBO Max.

Vinsten sätter Hammarby i ett behagligt läge i tabellen. Till serieledarna Mjällby skiljer det fyra poäng och ner till tredjeplatsen sju. För Nahir Besaras del blev det ett mål för tredje matchen i rad och det tionde totalt i allsvenskan den här säsongen.

– Ålder är en siffra. Många tror att jag är gammal, men jag är inte gammal. Det är vad man gör det till. Jag kämpar på och alla vet vad drömmen är. Det är vad jag strävar efter, säger Besara.

Hammarby ställs nu mot Rosenborg i Conference League-returen. i nästa allsvenska match står Gais för motståndet.