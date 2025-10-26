Nära nytt kontrakt med Häcken: ”Ser en fortsättning”
Martin Ericssons kontrakt med BK Häcken löper ut efter säsongen.
Ett nytt avtal ser dock ut att närma sig för fotbollschefen.
– Vi båda två ser en fortsättning tillsammans, säger klubbchef Marcus Jodin till Fotbollskanalen.
Fotbollschef Martin Ericsson sitter på ett utgående kontrakt med BK Häcken.
Klubbchef Marcus Jodin berättar dock nu att det ser ut att bli en fortsättning mellan parterna.
– Vi har en bra och öppen dialog där vi båda två ser en fortsättning tillsammans, säger Jodin till Fotbollskanalen.
Han är dock noggrann med att betona att i dagsläget är inget påskrivet.
– Men med det sagt är vi inte i mål med signerade papper. Men det har inget med meningsskiljaktigheter att göra utan bara att det här inte har varit en prioriterad fråga under de senaste veckorna, säger han.
