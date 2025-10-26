Nära nytt kontrakt med Häcken: ”Ser en fortsättning”

Martin Ericssons kontrakt med BK Häcken löper ut efter säsongen.

Ett nytt avtal ser dock ut att närma sig för fotbollschefen.

– Vi båda två ser en fortsättning tillsammans, säger klubbchef Marcus Jodin till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Fotbollschef Martin Ericsson sitter på ett utgående kontrakt med BK Häcken.

Klubbchef Marcus Jodin berättar dock nu att det ser ut att bli en fortsättning mellan parterna.

– Vi har en bra och öppen dialog där vi båda två ser en fortsättning tillsammans, säger Jodin till Fotbollskanalen.

Han är dock noggrann med att betona att i dagsläget är inget påskrivet.

– Men med det sagt är vi inte i mål med signerade papper. Men det har inget med meningsskiljaktigheter att göra utan bara att det här inte har varit en prioriterad fråga under de senaste veckorna, säger han.