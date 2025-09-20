Rosengren om ryktena: ”Inget konkret”

Det spekulerades om Otto Rosengrens framtid under sommarens transferfönster.

Men någon flytt blev det inte för MFF-stjärnan.

– Det var inte så nära, säger Rosengren till Expressen.

Foto: Bildbyrån

Otto Rosengren kopplades ihop med flera klubbar under sommarens transferfönster. MFF-mittfältaren som den här säsongen gjort två mål och sex assist, ser ut att bli kvar i Skånelaget.

– Det var inte så nära. Det var intresse men det var inga bud. Inget konkret, säger Otto Rosengren till Expressen.

Den senaste tiden har det blivit spel till och från i Malmö FF för Rosengren. Ett sjukdomsfall har satt stopp för spel i de senaste matcherna. Samtidigt menar han att flyttryktena kan ha påverkat hans prestationer.

– Man vill säga att man inte gör det, men sanningen är att det är svårt att inte tänka på det litegrann när det handlar om ens karriär och att mycket kan ändras. Man tänker i de banorna och kanske att det påverkar prestationen, förklarar han.

Otto Rosengren blir trots allt kvar i MFF och tycker att det är skönt att inte behöva fokusera på spekulationer.

Det är skönt att kunna ha fokus här och veta att man blir kvar, att inte behöva tänka på det längre. Jag spelade bättre i våras. Det var mer på instinkt då. Allt gick lätt. Det gäller bara att ligga i och tro på sig själv så kommer det igen.

Rosengrens kontrakt med MFF sträcker sig över 2027.



