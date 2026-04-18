Så hittade ÖIS succéanfallaren: ”Flugit under radarn”

Jerome Tibbling Ugwo tog både Mjällby och allsvenskan med storm förra veckan.

Nu berättar huvudtränare Andreas Holmberg och sportchef Pontus Farnerud om hur man hittade fysmonstret.

– Jag tror han har flugit under radarn för svenska fotbollsklubbar, säger Holmberg till GP.

Foto: Bildbyrån

Det var under vintern som Örgryte IS meddelade att man värvade Chinaka Jerome Michael Junior Tibbling Ugwo eller ”CJ”, som han har kallats sedan han var liten, från Ettan-klubben Assyriska.

Förra veckan, när hans ÖIS gästade Mjällby AIF i den andra allsvenska omgången, fick också anfallaren sin första chans från start i Andreas Holmbergs lag. Där stod anfallaren för en fin insats som han även krönte med ett mål i 2-0-segern mot de regerande mästarna.

– Man hade inte kunnat önska en bättre start personligen eller för laget, sade ”CJ” till FotbollDirekt efter matchen.

Men, hur kommer det sig att Tibbling Ugwo hamnade i just Örgryte – och varför har ingen annan allsvensk klubb nappat på den storväxta strikern?

– Jag tror han har flugit under radarn för svenska fotbollsklubbar för att han är 27 år och för att han har varit i USA. Men jag är inte förvånad alls att han anpassar sig på det här sättet, förklarar huvudtränare Andreas Holmberg för GP och berättar varför ”CJ” passar bra in i hans lag:

– När vi fick syn på honom, först Pontus (Farnerud, sportchef) och sedan jag, då kände vi att ”det här är en spelare som vi vill ha”. Vi tyckte att hans egenskaper och det han gör passade perfekt in i det vi ville hitta.

Sportchef Pontus Farnerud berättar att kemin mellan honom och 27-åringen kändes bra från första början.

– Vi hade sett honom på video först, sedan när vi såg honom live förstärktes den bilden utifrån de egenskaper vi visste att han hade. Det du inte ser på video, som man såg live, var hur drivande han var i lagets prestation, vi upplevde att han var väldigt verbal, pushade och hade stor påverkan på gruppen. Eftersom vi tittar mycket på de bitarna också, med personligheten och så, var det bra att se. Sedan när vi pratade med honom, efter att ha fått okej från Assyriska, kändes det väldigt, väldigt bra direkt, säger Farnerud till tidningen.

Senare i dag ställs Örgryte borta mot Hammarby på 3Arena. Matchen har avspark klockan 15.00.





