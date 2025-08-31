Hammarby leder med tre (!) mål i paus trots att det stundtals har varit något slarvigt.

Än värre har det varit i Öster – som gav bort 1-0-målet och berövades på en kvittering från ribban och mållinjen.

Foto: Bildbyrån

Det dröjde inte många minuter innan matchens första mål föll på 3Arena under söndagen.

Öster-kaptenen Ivan Kričak stod för ett generalfel och gav bort bollen som sistaman. Det valde Paulos Abraham att kapitalisera på och snyggt placera in 1-0 bakom Wallinder i bortamålet.

Därefter kantades inledningen av matchen av ett antal slarviga ingripanden – från båda lagen.

Öster gjorde sitt för att kontraslå och var ytterst nära att kvittera efter 20 minuter. Detta då Daniel Ljung avslutade i ribban, på mållinjen och sedan ut.

Hur valde då hemmalaget att svara på detta? Först genom ett avslut från Besara som gick ut till hörna och därefter via en nick i mål från Eriksson. Snacka om att kapitalisera på en stor portion medstuds.

”Wow – Nahir Besara!”

Det saknades inte heller chanser för fler mål i den första halvleken. Bland annat genom Paulos Abraham och en viss Nahir Besara.

Bajen-kaptenen ställde upp sig vid bollen efter att Adjei gjorts ner strax utanför boxen och frisparken från 34-åringen var allt annat än ful. Farten, skruven, dyket – wow!

En väl värd ledning för Bajen så här långt.