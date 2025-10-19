KARLBERG. Sotirios Papagiannopoulos, 35, är tillbaka för AIK.

Mittbacken blir, enligt tränaren Mikkjal Thomassen, ”helt avgörande” i derbyt mot Hammarby.

– Det är klart att jag är viktig, men jag tror att varenda spelare som startar den matchen kommer att vara otroligt viktiga, säger ”Sotte”.

Efter ett långt landslagsuppehåll är den allsvenska fotbollen äntligen tillbaka i helgen. På träningsanläggningen Karlberg i Stockholm har tabellfyran AIK slickat såren efter den snöpliga förlusten mot IFK Värnamo innan uppehållet.

Mittbackskuggen Sotirios Papagiannopoulos, som missade 3–2-förlusten för två veckor sedan, medger att det var en tuff smäll att få strax innan ett längre uppehåll.

– Så klart jobbigt. Det var ingen bra match hemma mot Värnamo, men vi ser fram emot den här matchen och får försöka göra vårt bästa för att vinna den, säger ”Sotte”.

Nu väntar en stekhett bortamatch och ett derby mot lokalrivalen och ligatvåan Hammarby på 3Arena i södra Stockholm. Vid en seger kan ”Gnaget” ta ett stort kliv mot att säkra den allsvenska tredjeplatsen och därmed Europa-spel till nästa säsong.

– Jag tror att den här pausen kom ganska lägligt för att försöka ladda om och ladda batterierna inför de fyra sista matcherna som blir otroligt viktiga för oss, säger Papagiannopoulos.

Vad blir viktigt mot Hammarby?

– Vi möter ett starkt lag, så framför allt att vår defensiv sitter och att vi jobbar stenhårt därifrån.

Hur viktig är du i att sätta defensiven?

– Det är klart att jag är viktig, men jag tror att varenda spelare som startar den matchen kommer att vara otroligt viktiga. Från målvakt ända upp till forwards.

Hyllningen

Tränaren Mikkjal Thomassen tar till större ord när han diskuterar hur viktigt det är att få tillbaka ”Sotte”.

– Det är helt avgörande. Han är och har varit en nyckelspelare i sättet vi organiserar oss på. Han är den spelaren som kan klä upp den centrala rollen i vår tre-back på en väldigt hög nivå. Han har stor erfarenhet och tar extraordinärt stort ansvar.

– Han är duktig på att stänga ytor som vi vet att Besara och några andra spelare är bra på att utnyttja. Han är väldigt viktig, fortsätter AIK-tränaren.

Papagiannopoulos har dragits med en mindre skadeproblematik, men när allsvenskan återupptas och AIK ställs mot ”Bajen” i årets sista Stockholmsderby väntas mittbacken kunna vara tillbaka i spel.

Hur är den fysiska formen?

– Den är bra. De här veckorna har varit bra för återhämtningen.

Spelar du på söndag?

– Det får vi se.

Svaret om nytt kontrakt

Sotirios Papagiannopoulos gör sin sjätte säsong i AIK i år, och det är inte omöjligt att det blir 35-åringens sista. Mittbackens kontrakt med ”Gnaget” går ut till årsskiftet och ännu har parterna inte enats om en förlängning.

FotbollDirekt har tidigare kunnat rapportera att AIK vill behålla den rutinerade försvarskuggen och att ett första kontraktsförslag är nära.

– Vi fokuserar på de fyra sista matcherna och så får vi se under tiden vad som händer, säger Papagiannopoulos.

Finns det samtal?

– Det finns det.

Hur långt har ni kommit?

– Långt, och långt… det enda som är fokus just nu är matchen på söndag.

Derbyt mellan Hammarby och AIK startar klockan 14:00 under söndagen.