Djurgården inför 2025: ”Har nobbat Bazoumana Touré-kaliber”

FotbollDirekt tittar närmare på några av våra största klubbar inför den allsvenska premiären.

Först ut är Djurgården efter den mycket imponerande gårdagskvällen med Europa-avancemanget mot Pafos.

FD:s nyhetschef Ola Gustavsson om rätt och fel denna vinter kring Djurgården.

Var står Djurgården några veckor före den allsvenska premiären och vad är det Djurgården håller på att bli?

Hur väl stämmer den bild vi ser i dag? – jämfört med målen som Bosse Andersson satte upp i december efter ett oroligt år.

Stora förändringar har varit att vänta.

Vid den angivna tidpunkten pågick dels ett intensivt arbete med att hitta nya tränare efter Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf.

Jämte väntade ett än mer omfattande arbete på spelarsidan som har fått gott om rubriker.

FotbollDirekt kunde redan i december redogöra för att en kvintett namn var på väg bort, samt att 3-5 köp planerades.

Typerna som Andersson siktade in sig på pekade på en mittback, en central mittfältare, en ytter – och en forward.

Foto: Bildbyrån

FD kunde även kring jul redogöra för att Bosse Andersson hade fått en budget på omkring 40 miljoner kronor för nya spelare, en summa som aldrig varit större. Å andra sidan är det ett Dif som onekligen har råd med ett färskt rekordmässigt bokslut som visar ett eget kapital på över 380 miljoner kronor.

Mer i detalj har Djurgården genomgått en större skiftning sedan i fjol.

Från början var fem kontrakt utgående och flera bärande karaktärer har lämnat i Deniz Hummet, Besard Sabovic, Magnus Eriksson och Gustav Wikheim.

Tomrummet ska fyllas av Matias Siltanen, Nino Zugelj, Mikael Marqués, Hampus Finndell och en anfallare som vi ännu inte vet vem.

Det utfall som i dag finns på pränt stämmer ganska exakt med planen som tog form i december, så väl sportsligt som finansiellt.

Foto: Bildbyrån

Vidgar vi bilden ytterligare och om vi börjar på anfallssidan så finns en hel som går att konstatera. Till att börja med togs ett beslut om att närmast till varje pris behålla Tokmac Nguen, vilken insats mot Pafos i går.

Det togs även tidigt ett beslut att använda Tobias Gulliksen som en tia och bara genom det en större förändring mot kommande år.

Värvningen av Nino Zugelj har därför varit ett ytterst logiskt beslut, trots att ingen ytter har sålts.

Tittar vi på det som pågår i kulisserna kring Deniz Hummets ersättare så är den bilden diger.

Enligt FotbollDirekts uppgifter har Dif sedan det stod klart att Hummet lämnar nobbat en stor mängd namn som presenterats av etablerade agenter, så väl svenska som utländska.

Foto: Bildbyrån.

Bland annat uppges Dif ha sagt nej till annat en mycket lovande anfallstalang från Ghana med ett anseende likt tidigare Hammarby-spelaren Bazoumana Toure. Den affären uppges emellertid ha blivit för dyr och Dif valde att backa.

När det kommer till namn som ryktets vara aktuella som Rosenborgs Ole Saeter eller Enzo Cabrera från AEK på Cypern finns en del problematik.

Den förstnämnde är hemkär och vill inte gärna lämna Trondheim-klubben medan Cabrera har ett mycket högt pris på omkring 15-20 miljoner.

Vad det kommer att sluta med återstår att se men att det är ett namn av hög klass som ska in råder det nog inga tvivel om. Det blir ingen lågprofil som när Hummet förra vintern hämtades gratis från Kalmar FF.

När det kommer till mittfältare har mycket handlat om att ha is i magen, trots att flera betydande är borta. Främst har det handlat om en övertygelse om sparkapital i ett par som Daniel Stenson och Patric Åslund – och en förhoppning om en skadefri Rasmus Schuller.

Den bakgrunden, samt Hampus Finndells comeback – har starkt spelat in när man valde att pumpa in stora pengar (11 miljoner) i finländske talangen Matias Siltanen lär behöva liknande tid på sig som när Lucas Bergvall kom från BP. Med andra ord: räkna inte med för mycket under år ett.

Foto: Bildbyrån.

Vrider vi sedan bilden till försvarssidan så har det viktigaste varit att fyra mittbackar ska finnas i för kommande säsong. Det redogjorde FD för redan i november.

Länge såg valet ut att falla på finska mästarnas Ibrahim Cisse, innan utlänningskvoten blev ett problem och bättre behövde användas offensivt – när det började stå klart att Hummet inte skulle gå att behålla.

Valet föll nu istället på Västerås Mikael Marqués, en spelare FD:s Casper Nordquist redan förra hösten såg som en idealvärvning för Djurgården.

På ytterbackssidan har inte mycket hänt mer än att Peter Therkildsen har lånats ut.

Med Adam Ståhls och Keita Kosugis lyft i slutmatcherna i fjol – och en kommande Piotr Johansson-comeback så har Bosse Andersson helt enkelt valt att inte röra denna del.

Lägg där till talangen Theo Bergvall som nu rimligen behöver söka sig bort. Enligt FotbollDirekts uppgifter har en mängd möjligheter undersökts men där huvudpersonen inte uppges intresserad av exempelvis spel i Superettan.

Foto: Bildbyrån.

Slutkontenta av allt det här blir för mig nedkokat enligt följande.

Det börjar se försiktigt lovande ut, dels med den första halvleken i cupkvartsfinalen mot IFK Göteborg och inte minst efter Europa-avancemanget mot cypriotiska Pafos.

Det är svårt att ha invändningar mot nya namn som har hämtats in – men med tanke på Djurgårdens kraftfulla resurser hade jag ändå likväl helst sett ett toppnamn centralt i såväl försvar som på mittfält, läs någonting liknande Malmös Sergio Pena. Den tiden av playmaker är i mina ögon nästa nivå för Djurgården och skulle även ge en ny dimension för två kvalitetsspelare som Tokmac Nguen och Tobias Gulliksen.