Iraks anfallstjärna Aymen Hussein blev förhörd

Irak har landat i USA inför VM.

Då blev anfallaren Aymen Hussein förhörd i sju timmar.

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Irak ska spela VM för första gången sedan 1986.

När Irak landade i USA inför VM så fick laget direkt känna på säkerhetsapparaten.

Enligt en irakisk tjänsteman, som nyhetsbyrån Reuters refererar till, ska Iraks anfallstjärna Aymen Hussein ha blivit förhörd av gränspolisen i sju timmar och hans mobil blev genomsökt innan han kunde fortsätta genom tullen.

Husseins mobil ska också ha blivit grundligt genomsökt innan han släpptes igenom tullen. Han är Iraks hjälte efter att hans mål såg till att landet tog sig till VM.