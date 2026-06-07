Uppgifter: Tottenham nära att säkra upp ytter

Tottenham är nära en ny spelare inför nästa säsong.

Yttern Savinho närmar sig en övergång.

Det rapporterar transferjournalisten Nicolo Schira.

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Tottenham har under en längre tid pekats ut som en möjlig destination för Manchester Citys brasilianske ytter Savinho.

Nu rapporterar transferjournalisten Nicolo Schira att en övergång närmar sig. Enligt uppgifterna har Spurs redan nått en överenskommelse med spelaren om de personliga villkoren.

Savinho uppges vara beredd att skriva på ett kontrakt som sträcker sig till sommaren 2031. För att övergången ska bli verklighet återstår dock att Tottenham och Manchester City kommer överens om en transfersumma.