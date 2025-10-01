Stefan Rehn om Håkan Mild: ”Sorgligt och bedrövligt”

Håkan Mild väljer att lämna IFK Göteborg efter säsongen.

Det är något som forne lagkamraten i såväl ”Blåvitt” som landslaget beklagar sig över.

– Jag tycker det är sorgligt och bedrövligt. För mig är Håkan ”Mister Blåvitt”, säger Stefan Rehn till FotbollDirekt.

Under den senaste tiden har det varit tumultartat kring Håkan Mild. Trots att IFK Göteborg gjort sin bästa säsong på länge uppges klubbdirektören tvingats ha polisskydd på grund av hot.

Tidigare under onsdagen kom beskedet att ”Blåvitt”-ikonen väljer att lämna sitt uppdrag efter säsongen.

Stefan Rehn, som spelade ihop med Mild i ”Blåvitt” 1995 och som året innan var en del av samma landslagstrupp som vann VM-brons i USA, beklagar sig över situationen.

– Jag tycker att det är sorgligt och bedrövligt. Jag antar att det här beror på hoten. Det är sport vi håller på med… För mig är Håkan ”Mister Blåvitt”, han gör allt för klubbens bästa. Man kan inte bara ha framgångar, men nu mordhotas han till och med när det går bra för klubben. Han blir ändå mordhotad… jag tycker det är sorgligt, säger Rehn till FotbollDirekt.

Har du själv nära kontakt till Mild i dag?

– Nej, vi har ingen större kontakt mer än att vi träffas när jag är uppe på Kamratgården (IFK Göteborgs träningsanläggning, reds. anm.) ibland.

Minns tung tid i Blåvitt och Djurgården

Som Rehn är inne på gör ”Blåvitt” sin bästa säsong på länge där laget bara är sämre målskillnad än AIK från att ligga trea i allsvenskan och därmed inneha den sista Europaplatsen. Frågan är vad det här säger om hur IFK Göteborg mår när ikonen och klubbdirektören Håkan Mild ändå känner sig tvingad att lämna sitt uppdrag?

– Det har ju varit infekterat ett tag, säger Rehn och fortsätter:

– IFK Göteborg har väldigt mycket fans, alla har sin egen åsikt och alla strävar efter att klubben ska bli bättre. Nu äntligen har det gått framåt efter ett par tuffa år, men Håkan som gör allt för den här klubben får ändå skiten. Jag tycker det är orättvist, det ska inte behöva gå till så här. Förmodligen orkar han inte längre, och det tycker jag är sorgligt.

Rehn vann själv SM-guld som tränare med IFK Göteborg 2007, likaså vann han SM-guld som assisterande till Kjell Jonevret i Djurgården 2005. Han minns själv hur snabbt det kunde vända från guld och gröna skogar till det omvända.

– Efter SM-guldet med ”Blåvitt” 2007 kom vi trea och tvåa 2008-2009. Sedan hamnade vi sjua sista två åren och då var folk inte nöjda med det. Folk kom till Kamratgården, de hade huvor på sig… Jag kan säga att det knappast var grabbarnas bästa träning, säger Rehn och fortsätter:

– Det var liknande stämning i Djurgården, det var ingen bra stämning när det gick tyngre efter guldet 2005. Vi kanske låg sexa i tabellen 2006 där på sommaren innan Jonevret lämnade. Det var saker under den perioden som inte var så roliga.