Supporterklubben: ”Håkan har fått klä skott”

Håkan Mild lämnar IFK Göteborg.

Det meddelade ”Blåvitt” tidigare under onsdagen.

– Håkan Mild är en barndomsidol för mig, och det kommer inte ändras, säger Adrian Pihl, ordförande i Änglarna, till SvenskaFans.

Foto: Bildbyrån

Det var tidigare under onsdagen som bomben slog ned i svensk fotboll: Håkan Mild lämnar som ordförande för IFK Göteborg efter säsongen.

”Blåvitt”-toppen har under en lång tid fått motta hård kritik, och för lite mer än en månad sedan kom uppgifter från TV4 om att Mild har fått polisskydd efter att hotbilden mot ordföranden blivit allt för stor.

– IFK Göteborg betyder väldigt mycket för mig. Jag känner likadant för de personer som jag har arbetat sida vid sida med. Det är framför allt det jag kommer att ta med mig framåt, sa Mild i ett uttalande tidigare under onsdagen.

För Adrian Pihl, ordförande i supporterklubben Änglarna, kommer beskedet inte som en stor överraskning.

– Nej egentligen inte. Håkan har gjort 5 år på posten, och även om det kanske inte blev som han tänkte sig när han skrev på i början av 2021, så har väl känslan varit att han skulle tacka för sig när ”Blåvitt” är på en bra plats igen, säger han till SvenskaFans.

✔️ Läs också: ”Håkan har varit en väldigt stark och uppskattad kraft”!

Adrian Pihl, ordförande Änglarna. Foto: Bildbyrån

”En barndomsidol för mig”

Pihl berättar att nyheten har väckt blandade reaktioner i supporterled, och att beslutet har tagits emot på olika sätt.

– Det har ju varit grupper som krävt hans avgång, så de tar nog emot beskedet positivt. Samtidigt finns det de som är oroliga för att Håkan ”tvingas bort”. Men jag tror att de flesta ändå känner att det är en rimlig tid att lämna över, säger han och fortsätter:

– ”Blåvitt” är på en betydligt bättre plats idag än när Håkan tog över. Att tillkännage att han ska sluta nu när vi slåss om Europaplatser och det är tid kvar för styrelsen att hitta en ersättare är ett snyggt och bra avslut.

Trots kritiken kommer ”Blåvitt”-supportern minnas Håkan Mild med värme, framförallt för hans prestationer på fotbollsplanen.

– Håkan Mild är en barndomsidol för mig, och det kommer inte ändras. Som ledare kommer jag minnas honom som en person som gjorde allt för att hålla ihop gruppen och ta hand om dem runt omkring honom. Jag tror att Håkan har fått klä skott för en del saker som inte är Håkans fel, men Håkan kommer alltid stå där i skottlinjen för att skydda sina medarbetare, säger Pihl till SvenskaFans.