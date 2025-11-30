Skandalscener utspelade sig i Norrköping.

Nu rasar supporterorganisationen SFSU.

– Det är dåligt, det är själviskt, det är inget sätt att agera på, säger ordföranden Tryggve Pederby till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Örgryte är tillbaka i allsvenskan efter 16 års frånvaro. Men kvaltriumfen mot IFK Norrköping i går, lördag, hamnade i skuggan av skandalscenerna som utspelade sig på Platinumcars arena (Norrköpings idrottspark från nästa år).

Kval-returen fick avbrytas vid flera tillfällen efter stök på läktarplats. Bland annat kastades pyroteknik in från hemmasektionen vid flera tillfällen.

Matchen kunde till slut spelas klart efter att ”Peking”-klacken tömts på publik.

– Vi är besvikna. Det har varit en väldigt bra och lugn säsong, där vi har sett en tydlig förbättring kring ordningsläget. Det är synd att det slutar på det sättet. Det förstör för andra som var på plats i går, och i längden för alla som älskar fotboll. Man kommer kunna peka på det här för att ta kraftigare tag, säger Tryggve Pederby, ordförande för Svenska fotbollssupporterunionen (SFSU), till FotbollDirekt.

”Det är förjävligt”

SFSU representerar fotbollssupportrar i Sverige och har tidigare varit kritiska till bland annat polisens förslag om ett maskeringsförbud tidigare i höstas. Kritiken från stora delar av supporterrörelsen, och flera allsvenska klubbar, resulterade i att polisen fick backa från förslaget, men enligt Pederby riskerar lördagens händelser att bli ”ett bakslag”.

– När det bli så här extremt finns det verkligen en risk. Det är vår roll att prata med alla aktörer kopplade till fotbollen; polisen och politiken. Förhoppningsvis kan man se att vi går i rätt riktning. Det här var ett bakslag, men i det stora hela har det varit en positiv säsong som slutar på ett tråkigt sätt, säger han och fortsätter:

Pederby. Foto: Bildbyrån

– Det är bara riktigt dåligt av de som gjorde det här. Det är dåligt, det är själviskt, det är inget sätt att agera på. Jag förstår att det finns en stor frustration i Norrköping, men det här är inte ett sätt att ta ut sin frustration. Det är helt enkelt förjävligt och det är tråkigt att personerna inte kan se vad det skapar.

Stök efter slutsignal

I samband med slutsignalen kundes ordningsvakter agera aggressivt mot den tillresta Öis-sektionen. Bland annat sågs något sprutas upp mot bortasupportrarna.

– Det är svårt att veta. Vi måste sätta oss in i det. Man såg att något sprutades från en brandsläckare, eller vad det var. Det känns minst sagt problematiskt, säger SFSU-ordföranden.

Foto: Bildbyrån

– Jag vet inte exakt vad som hände, men det är tråkigt att det ska ske. Man måste kunna få fira en seger och vara glad, och man måste kunna göra den bedömningen från ordningsmakten och polisen. Det var bara glädje som kom därifrån och det känns ytterst problematiskt att agera på det sättet, fortsätter Pederby.