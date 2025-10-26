TRE PUNKTER: ”Kan inte få skit för att ta ut Nordfeldt längre”

SOLNA. AIK-Häcken 2-2 i en svängig historia.

Bäst på plan? Kristoffer Nordfeldt.

Veteranen visade förbundskapten Graham Potter att engelsmannen inte kan få skit för att ta ut sin gamla favorit från Swanseatiden i landslaget som han med största sannolikhet kommer göra till VM-kvalet i november.

Foto: Bildbyrån

***

Häcken borde ha vunnit den här matchen

83 procents bollinnehav första tio minuterna och rättvist med 1-0 från Filip Helander i just tionde minuten. AIK kom tillbaka och gjorde både 1-1 och sedan 2-1 efter ett olyckligt självmål från Adam Lundkvist. Men trots detta var Häcken det bättre laget i första halvlek där AIK snarare visade upp en rejäl effektivitet som de tidigare saknat. Väl i andra kvitterade Häcken kort efter att Kristoffer Nordfeldt räddat Simon Gustafsons straff – men laget från Hisingen borde också fått in ett 3-2-mål på slutet. Nordfeldt och oflyt stod dock i vägen för gästerna den här kvällen.

Potter kan inte få skit efter den här insatsen från Nordfeldt

Många supportrar vill se ett yngre namn än Kristoffer Nordfeldt som en av tre målvakter i svenska landslaget. Men med Graham Potter vid rodret lär det inte bli så. Potter hade Nordfeldt i Swansea och älskade svensken på walesisk mark. Därför kommer Potter med största sannolikhet att ta ut Nordfeldt när han inom kort tar ut sin VM-kvaltrupp till novembersamlingen. Och efter den här insatsen från Nordfeldt kan Potter inte få skit för det. 36-åringen var nämligen bäst på plan i kväll med flera riktiga klassräddningar.

AIK slarvade bort Europachansen

Ja så är känslan efter kryss inför drygt 23 000 åskådare i Solna. AIK hade behövt vinna för att haka på i jakten på tredjeplatsen. Vinner tabelltrean Gais borta mot BP i morgon är det hela sex poäng upp för Gnaget med bara två matcher kvar. Lägg därtill att AIK just nu är sjua i tabellen och därmed har flera andra lag före sig också. Nej det här känns nästan kört nu för Mikkjal Thomassens gäng.