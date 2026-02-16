TV: Dif-affärens hemlighet – ”Lät ingen se det i duschen”

STOCKHOLM. Max Larsson har kommit in med dunder och brak i Djurgården med dubbla startar i huvudstaden sedan hemkomsten från lägret på Gran Canaria.

Men väl på Kanarieöarna hade nyförvärvet från VSK desto tuffare, men det på grund av den starka solen vilket fick vänsterbackens rygg att bekänna färg.

– Det var Patrics fel som inte smörjde in mig, säger Larsson om lagkamrat Åslund.

Foto: Bildbyrån

I helgen spelade Max Larsson återigen från start till vänster i Djurgårdens backlinje när laget genrepade inför Svenska cupen genom att besegra norska storklubben Vålerenga med 2-1.

– Kul att spela, otroligt kul. Jag gnuggar på bra, tränar på bra. Det finns alltid något nytt att lära sig. Det känns som jag kommit in i det bra, det är skitkul, säger Larsson som uppskattar att spela med stängt tak vintertid på 3Arena kontra utomhus som fallet var som VSK-spelare.

– Extra plus att kunna spela i t-shirt så här års. Trots att det fortfarande är försäsong var det mycket folk på plats och bra tryck.

På morgonens matchdag i lördags bjöd Stockholm på 13 minusgrader. Desto varmare var det under Djurgårdens försäsongsläger på Gran Canaria – och solens starka strålar gjorde livet surt för nya vänsterbacken från Västerås.

Max Larssons brända rygg. Lagkamrat Patric Åslund som får skulden för eländet tittar på. Foto: DIFTV

För FotbollDirekt berättar Max Larsson om sin brända rygg på Kanarieöarna.

– Vi satt och spelade kort och jag glömde att smörja in mig… eller jag försökte men jag fick ingen hjälp att smörja in… Jag blev lite bränd och jag har flagnat mycket, men det är smällar man får ta.

Kunde lagkamraterna låta bli att daska en handduk mot din brända rygg? För sådant gör ju väldigt ont.

– Jag skyddade ryggen jävligt bra. Jag lät ingen se den i duschen, så det var lugnt, säger Larsson leendes.

Trycker till Åslund – igen

Tidigare har Larsson i intervju med FD smashat sin parhäst och vapendragare från VSK-tiden: Patric Åslund.

I förra veckan outade Larsson smeknamnet ”Potatispåsen” på Åslund – något mittfältaren själv inte ville kännas vid.

Nu trycker 21-årige Larsson till sin nygamle lagkamrat på nytt.

– Det är svårt att smörja in ryggen själv, ofta får man ju hjälp med den… Jag skyller framförallt på Patric som var min lagkamrat när vi spelade Plump. Det var hans fel.

Var det tröja på resten av träningslägret?

– Definitivt. Det var tröja, handduk och solskyddsfaktor 50. Nästa gång smörjer jag in mig.