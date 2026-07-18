Det är dags för ett klassiskt möte i allsvenskan.

AIK tar emot Gais på Strawberry arena klockan 15:00.

Här är allt du behöver veta om hur du följer matchen.

Foto: Alamy

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Allsvenskan fortsätter att bjuda på täta drabbningar när AIK ställs mot Gais i en viktig match på lördagseftermiddagen. Lagen möts i en tabellmässigt jämn kamp den 18 juli 2026 med avspark klockan 15:00.

Om du söker svar på var kan man se AIK mot Gais, finns samtliga sändningsuppgifter sammanställda här:

Arena: Strawberry arena, Solna

Strawberry arena, Solna Datum: 18 juli 2026

18 juli 2026 Avspark: Kl. 15:00

Kl. 15:00 TV-kanal: TV4, TV4 Fotboll

TV4, TV4 Fotboll Streaming: TV4 Play

Hur kan jag se AIK – Gais på TV?

För supportrar som väljer att bänka sig framför den traditionella TV-skärmen och söker efter vilken kanal som visar AIK mot Gais, sänds matchen live i både TV4 och TV4 Fotboll. Studiosändningen startar i direkt anslutning till matchens avsparkstid klockan 15:00 svensk tid. Slå bara på någon av dessa kanaler via din vanliga TV-mottagare eller digitalbox för att ta del av mötet.

Hur streamar jag AIK – Gais?

Om du föredrar att följa matchen digitalt via din dator, telefon eller smart-TV, finns det bra möjligheter att ta del av AIK mot Gais streama live via plattformen TV4 Play.

För att titta navigerar du till tv4play.se i din webbläsare eller startar appen på din föredragna enhet. Logga in på din profil och klicka dig vidare till livekanalerna eller sportavdelningen i huvudmenyn. Strömmen startar klockan 15:00, men tänk på att det krävs ett aktivt sportabonnemang på tjänsten för att få åtkomst till de allsvenska livesändningarna.

AIK – Gais: Vad du kan förvänta dig

Detta är en match som kan få stor betydelse för lagens placeringar under sommarsäsongen. AIK parkerar för närvarande på en nionde plats med 18 inspelade poäng efter att ha visat en uppåtgående form med flera färska vinster i bagaget. Gais har å sin sida gjort en stabil figur i allsvenskan och ligger på en femte plats med 19 poäng. Historiskt sett har Göteborgslaget haft ett visst övertag på ”Gnaget” i de senaste mötena, vilket ger AIK en extra drivkraft att försöka vända trenden inför hemmapubliken i Solna.

Skador och avstängningar AIK Spelare Lämna tillbaka Martin Ellingsen achilles-tendon-injury Late July 2026 Andreas Redkin cruciate-ligament-injury Late July 2026 Charlie Pavey unknown About 1-2 weeks Ibrahim Cisse ankle-injury Late July 2026 Stanley Wilson unknown Late July 2026

AIK:s tränarstab dras dock med en lång skadelista. Martin Ellingsen, Andreas Redkin, Charlie Pavey, Ibrahim Cissé och Stanley Wilson saknas alla inför helgen. Det innebär att mycket av ansvaret centralt faller på Dino Besirovic, medan det offensiva spjutspetsansvaret vilar på Taha Ayari och Kevin Filling. Även Eskild Edh saknades när truppen presenterades.

AIK:s förväntade startelva: Kristoffer Nordfeldt – Mads Thychosen, Sotiris Papagiannopoulos, Fredrik Nissen, Lukas Bergquist – Dino Besirovic, Amel Mujanic, Johan Hove, Axel Kouame – Taha Ayari, Kevin Filling.

Gästande Gais har också tvingats hantera en del avbräck då tongivande spelare som Gustav Lundgren, Kevin Holmén, Andreas Hermansen och Blessing Asumang missar lördagens match på grund av skador. Truppen formerar ändå en stark centrallinje där William Milovanovic blir viktig, samtidigt som Samuel Salter leder anfallslinjen. När truppen släptes under lördagsmorgonen stod det klart att även Jonas Lindberg och Mohamed Bawa saknas.

Skador och avstängningar GAIS Spelare Lämna tillbaka Gustav Lundgren achilles-tendon-injury Out for season Kevin Holmén cruciate-ligament-injury Out for season Andreas Hermansen concussion About 1-2 weeks Blessing Asumang concussion About 1-2 weeks Jonas Lindberg concussion About 1-2 weeks Oskar Agren yellow-cards After suspension

Gais förväntade startelva: Mergim Krasniqi – August Wängberg, Anes Cardaklija, Filip Beckman, Matteo de Brienne – William Milovanovic, Joackim Fagerjord, Robert Frosti Thorkelsson – Max Andersson, Samuel Salter, Rasmus Niklasson.

FAQ

Vilka kanaler visar matchen mellan AIK och Gais? Matchen sänds live på de linjära kanalerna TV4 och TV4 Fotboll med start klockan 15:00.

Går det att streama matchen gratis på nätet? Nej, sändningsrättigheterna för Allsvenskan innehas av TV4, vilket medför att det krävs ett betalt sportabonnemang på TV4 Play för att kunna följa matchen digitalt.

Var och när spelas matchen? Matchen spelas lördagen den 18 juli 2026 på Strawberry Arena i Solna med avsparkstid klockan 15:00.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.