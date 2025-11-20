TV: Leendet som avslöjar (?) Elliot Strouds framtid

SOLNA. De har lyft Lennart Johanssons pokal efter en sensationell säsong.

Då kan årets allsvenska försvarare, Elliot Stroud, vara på väg bort från klubben.

– Vi får låta tiden avgöra det, säger Stroud och ler stort i en tv-intervju med FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån/FotbollDirekt

Mjällby AIF:s succé i allsvenskan 2025 slutade inte med att de, mot alla odds, lyfte Lennart Johanssons pokal efter att man slagit poängrekord.

Under onsdagskvällen kammade nämligen laget från Listerlandet hem hela tre priser under den traditionsenliga galan Allsvenskans Stora Pris.

Noel Törnqvist utsågs till årets målvakt, Anders Torstensson till årets tränare och Elliot Stroud till årets back.

Den sistnämnda var, likt de andra, mycket tillfreds med sin utmärkelse även om han inte riktigt har greppat allting som har hänt i år.

–Tusen tack. Jag tror inte riktigt vi har hunnit smälta allting än, men förhoppningsvis kommer det väl allt eftersom. Vi kommer kunna se tillbaka på det här och vilken otrolig säsong vi har gjort, säger Stroud till FotbollDirekt.

Svaret på drömmen om landslaget: “Förhoppningsvis inom en snar framtid”

Elliot Stroud är en av spelarna i Maif som ännu inte har förärats en plats i det svenska landslaget, till skillnad från spelare som Törnqvist, Herman Johansson och Axel Norén. Trots det väljer 23-åringen att lägga fokus på sina lagkamrater.

– Vi får väl se. Förhoppningsvis är det inom en snar framtid. Vi har haft en otrolig säsong och det hade kunnat vara vem som helst från Mjällby som hade kunnat ta emot det här priset. Alla där bak förtjänar det här minst lika mycket som mig. Jag hade inte kunnat göra det utan deras hjälp.

Herman Johansson. Foto: Bildbyrån

Hur var det att se Herman Johansson göra debut för Sverige?

– Det var otroligt roligt. Man vet hur mycket landslaget har betytt för honom och hur mycket han har pratat om det. Han har sagt att han hade offrat allting för att bara få vara med på januariturnén. Jag är superglad för hans skull och han förtjänar det verkligen, så mycket tid som han lägger ned på att förbättra sig själv både som fotbollsspelare och som människa. Jag unnar honom verkligen det och hoppas att han tar tillvara på de dagarna han har haft.

En av flera saker som har, och kommer att, förändras i Mjällby är huvudtränarpositionen. För bara någon dag sedan kommunicerade nämligen klubben att Anders Torstensson byter roll i klubben och blir teknisk chef – samtidigt som assisterande tränare Karl Marius Aksum blir ny huvudtränare. Det menar

– Det var upp till honom och det var hans beslut. Han kände väl att han ville avsluta på topp och funderade på det här beslutet väldigt mycket. Han har vår stöttning från laget och alla runt om i klubben. Jag tror att det kommer att gå superbra, även där.

Strouds mystiska leende: “Tiden får avgöra”

FotbollDirekt har tidigare rapporterat att det finns ett stort intresse för Elliot Stroud från utländska klubbar. Bland annat från The Championship i England, vilket är ett land där ytterbacken har medborgarskap genom sin pappa. Frågan är dock vad som händer med succén från Uddevalla.

– Det återstår att se. Vi får låta tiden avgöra det, säger Stroud och ler stort.

Det där leendet tycker jag antyder att du kan flytta på dig i vinter?

– Nej, det kan jag inte säga nu. Så som det ser ut nu är jag Mjällbyspelare inför nästa år. Sedan får vi se vad som händer, avslutar årets försvarare i allsvenskan.