Utgående kontrakt för Ortmark: ”Jag är här och nu”

ÅRSTA. Jacob Ouro Ortmark skrev på för Hammarby i mars.

Nu sitter han på utgående kontrakt och framtiden är oviss.

– Framtiden just nu är lite oklart och den blir så småningom klar, säger Ortmark till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Jacob Ouro Ortmark kom till Hammarby inför säsongen från IFK Norrköping. Mittfältaren har under sin karriär haft en del problem med skador men nu är han frisk och redo för spel. Men trots det har det blivit ganska lite speltid för 28-åringen under säsongen.

– Första tiden har varit bra. Jag har utvecklats mycket både fysiskt och fotbollsmässigt och nu är jag på en plats där jag bara njuter av att vara frisk och vara “fit for fight”. Nu är det egentligen bara mer speltid jag önskar, säger Ouro Ortmark.

Att spela i Hammarby har överträffat mittfältarens förväntningar.

–Det har varit fantastiskt och man har många tankar om hur det är att spela i Hammarby med supportrarna och det har verkligen överträffat förväntningarna. Det är ruggigt på Söderstadion och det är riktigt häftigt.

28-åringen skrev på ett ettårskontrakt när han anslöt. Det innebär att hans kontrakt går ut efter säsongen och vart han spelar nästa år är oklart men det är inget som påverkar hans vardag.

– Jag försöker inte kolla så mycket på framtiden. Jag försöker vara här och nu för framtiden just nu är lite oklart och den blir så småningom klar. Just nu funderar jag inte så mycket på den utan försöker bara jobba hårt varje dag.

När mittfältaren inte spelar fotboll så har han ett annat intresse på sidan av, han är konstnär och målar abstrakta tavlor. Nu har han fått sällskap av sin son.

– Jag har börjat involvera min son. Han är elva månader och han står och bara kör med krita och sedan använder jag det i den färdiga versionen också. Så det är väldigt kul.

Är konsten något du vill satsa på i framtiden?

– Nålsögat för att vara en lyckad konstnär är ännu mindre än en fotbollsspelare så det är inget jag tänker på utan jag gör det för att jag behöver, avslutar Ouro Ortmark.

Jacob Ouro Ortmark har spelat 7 matcher för Hammarby i allsvenskan varav en från start.