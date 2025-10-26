Vill se Nordfeldt som etta i landslaget: ”In med honom”

SOLNA. John Guidetti fick inte ens tio minuter mot Häcken, men han varnades redan innan inhoppet, detta efter att Häcken tilldömdes en straff.

Samtidigt som han är förbannad efteråt hyllar anfallaren lagkamraten Kristoffer Nordfeldt rejält.

– Vad jag sett av ”Kribba” i år så tycker jag att han absolut skulle kunna vara förstakeeper i landslaget. Han är fantastisk så in med honom bara, säger Guidetti till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

AIK fick bara 2-2 hemma mot BK Häcken – men det kunde ha slutat med förlust om inte Kristoffer Nordfeldt varit bäst på plan och räddat Simon Gustafsons straff som en av flera klassparader.

Efteråt hyllas Nordfeldt rejält av John Guidetti som på FD:s fråga huruvida Nordfeldt borde vara kvar i landslaget eller inte svarar:

– Han ska absolut fortsätta. Jag har inte kollat så mycket på andraligan i England (där förstamålvakt Viktor Johansson spelar) men vad jag sett av ”Kribba” i år så tycker jag att han absolut skulle kunna vara förstakeeper i landslaget, säger Guidetti och fortsätter:

– Jag tycker han är helt fantastisk. Han räddar, är bra med fötterna, styr spelet, är en ledare med sin ålder och rutin. In med han bara, säger Guidetti med ett leende.

Guidetti ler dock inte när gula kortet kommer på tal som han fick vid sidlinjen när Häcken tilldömdes straff i andra halvlek. Guidetti värmde då upp och skrek åt domarna vilket kostade honom en varning som gör att han nu är avstängd i nästa omgång.

– Jag tappade det. Det var förmodligen straff, det kan jag erkänna i efterhand, men jag hade byggt upp en frustration för jag tycker det var en dålig nivå så jag blev förbannad. Jag var så frustrerad.

”Sa bara att det var en jävla dålig nivå”

Vad Guidetti sa till domarna i samband med straffen?

– Jag sa bara att det var en så jävla dålig nivå. Det var inte så smart så här i efterhand.

Guidetti byttes in i 85:e minuten i ett trippelbyte när AIK jagade ett viktigt 3-2-mål som aldrig kom. Anfallaren är förstås besviken över lilla speltiden.

– Det är som det är. Det var inte mycket att jobba på. Åtta minuter… det är tajt, men jag gjorde mitt bästa.