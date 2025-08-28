Två raka segrar, tolv gjorda mål och tre insläppta. Det är BK Häckens facit inför bortamatchen mot CFR Cluj – som man leder med fem mål.

Därmed ser det största hindret inför play off-returen ut att handla om att undvika underskattning.

– Jag ser inga tendenser till att spelarna, på något sätt, tror att det här är klart, säger Häcken-tränaren Jens Gustafsson till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån.

Förra veckan gick BK Häcken in i play off-spelet till Europa Conference League efter att man förlorade mot norska Brann i den tredje kvalrundan till Europa League.

Väl där, på Bravida arena, krossade Jens Gustafssons lag rumänska Cluj med hela 7-2 och satte sig själva i ett så gott som perfekt läge inför returen.

Fyra dagar efter slakten av Cluj gästade Hisingen-klubben IFK Värnamo på Finnvedsvallen – och vann med 5-2. Därför passade FotbollDirekt på att fråga Häcken-tränaren om hans lag har hittat formen igen.

– Vad ska jag svara på det? Jag tror att det är lite för tidigt att säga. Vi vann mot Brann borta med 1-0 men vi förlorade den totalt sett. Sedan spelade vi mot Öster hemma och då förlorade vi. Nu har vi vunnit två raka men jag tror att det är lite för tidigt att säga. Vi har varit lite för mycket upp och ner, vilket det finns förklaringar till, men det är klart att det är en av de sakerna som vi strävar mot. Att hitta en större stabilitet både i vår prestation och i resultat, säger Jens Gustafsson till FotbollDirekt.

Därför har Häcken sviktat i sina prestationer

Du var inne på att det finns förklaringar till era sviktande prestationer. Vilka är de?

– Generellt sett kan man säga att vi har haft en rörig säsong. Det har hänt väldigt massa saker som självklart har påverkat vår förmåga att utvecklas som lag och som individer. Men i det stora hela är det väl, utan att gå in på detaljer, har vi haft en rejäl skadeproblematik som har varit en stor utmaning.

– Det känns som att många glömmer bort det när spelarna sakta börjar komma tillbaka, men vi har fortfarande fem långtidsskadade spelare sedan den perioden. Nu börjar spelarna som var skadade under våren, under två till tre månaders tid, komma tillbaka till i den matchform som det behövs – för det tar tid att komma tillbaka också. Det har varit en del i det och konsekvensen av det jag beskrev har varit att vi har behövt ta in många nya spelare under sommaren som ska ta sig in i BK Häcken med allt vad det innebär.

Jens Gustafsson fortsätter:

– Sedan finns det otroligt många positiva konsekvenser med detta som vi redan har sett glimtar av och som jag är helt övertygad om att vi kommer att se mycket mer av längre fram, om vi tittar efter årsskiftet. Det är många unga spelare som har fått spela på en väldigt hög nivå tidigt i sina karriärer. Det kommer såklart få en positiv konsekvens framöver. Där någonstans skulle jag välja att svara på den frågan.

Häcken-spelarna på väg mot Rumänien för bortamatchen mot Cluj. Foto: Bildbyrån.

Senare idag, torsdag, ska Gustafssons gulsvarta gäng kliva ut på Stadionul Dr. Constantin Rădulescu för att spela det andra play off-mötet mot CFR Cluj. Med en 7-2-ledning från Sverige är det av högsta vikt att Häcken inte underskattar sina motståndare.

– Vi förbereder oss på liknande sätt som vi har gjort tidigare. Jag ser inga tendenser till att spelarna, på något sätt, tror att det här är klart. Spelarna påvisar en stor mognad i att åka dit och göra jobbet som krävs för att ta oss vidare. Vi vet, och vi blev varnade under matchens gång här på hemmaplan, och ska vara uppriktiga och säga att Cluj gjorde fyra mål varav två blev bortdömda och de hade också en stor chans utöver det. Som jag sade direkt efter matchen kan man med blotta anblicken av resultatet tro att det var en enkel match. Men det här är ett väldigt kvalitativt lag som vi behöver hantera med största noggrannhet i returen.

”Ett ganska bra utgångsläge att vara tränare i BK Häcken för tillfället”

Hur tänker du kring startelvan på torsdag, med rotation och så vidare?

– Vad ska jag svara på det?

Som du vill.

– Ja, jo.

– Som du säger har vi mer eller mindre blivit tvingade att spela med olika startelvor under en lång, lång tid vilket i sin tur gör att många spelare som är trygga med och känner varandra. Jag känner mig ganska öppen till den frågan egentligen, med rotande i startelvorna eller vad man väljer att kalla det. Vi har så pass många som är startklara nu så det känns som ett ganska bra utgångsläge att vara tränare i BK Häcken för tillfället.

Skulle Häcken inte tappa den femmålsledning man har inför returen mot Cluj är man kvalificerade för spel i Conference Leagues ligafas. Detta efter att resan börjat med en cupseger borta mot Malmö, två rysare mot Spartak Trnava och Anderlecht i kvalet och play off-mötet med Cluj. Hur mycket det skulle betyda för Gustafsson själv vill han helst inte svara på, då hans lag ännu inte har tagit sig förbi det sista hindret.

– Det tänker jag väldigt lite på. Jag tänker mer på vad det kommer att betyda för oss alla. Men som sagt, vi har ett hinder kvar, och den frågan skulle jag gärna vilja besvara när vi vet hur resultatet blev, avslutar Gustafsson.

Matchen mellan CFR Cluj och BK Häcken har avspark klockan 19.30.