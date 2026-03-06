Pauline Rubin har blivit mamma – till sonen Otto

Det går en Baby-boom i damallsvenskan.

Under fredagen berättade Emma Holmgren att hon fått en dotter.

Nu har även Pauline Rubin blivit mamma.

Foto: Bildbyrån

Det går en baby-boom i damallsvenskan just nu. Den tidigare Djurgårdsspelaren Pauline Rubin, som missade höstsäsongen på grund av graviditet och lämnade sedan klubben under vintern, meddelade under fredagen att hon och hennes man, Niklas Rubin välkomat sin son, Otto, under torsdagen.

Under dagen meddelade även Hammarbys målvakt Emma Holmgren att hon och hennes fästman välkomnade en dotter till världen i går. Vilket innebär att Holmgrens dotter Elsa och Rubins son Otto kommer dela födelsedag.

Senare under fredagen kunde även Djurgårdsspelaren Mimmi Wahlström meddela att hon missar resten av säsongen då hon väntar tillökning.