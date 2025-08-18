STAFHAMMAR: “Då vinner Häcken SM-guld”

Omgång 14 av damallsvenskan bjöd på en massa mål, Skåne- och Östgötaderby och en skräll när Alingsås tog sin andra seger i damallsvenskan.

Här är FotbollDirekts Lovina Stafhammars fem punkter från omgången.

Stafhammar: ”Häcken stormar mot SM-guldet”. Foto: Bildbyrån

Hammarbys storseger

Hammarby åkte till Luleå för att möta Piteå i Luleå. Det var lika förvirrande som det låter, men Hammarby var inte ett dugg förvirrade på planen. ”Bajen”, som tidigare haft väldigt svårt för ett väldigt fysiskt Piteå, hade det betydligt enklare denna gång och reste därifrån med en 5–0-seger.

Ellen Wangerheim gjorde två mål och sedan kunde Anna Jøsendal och Alice Carlsson återigen göra mål. Men gladast av alla var nog Emilie Bragstad, som gjorde sitt första mål i den grönvita tröjan – även om det går att diskutera vem som var sist på bollen.

Häcken med ännu en kross

BK Häcken stormar mot sitt efterlängtade SM-guld. Denna gången blev det en 5–0-seger mot Växjö DFF på bortaplan.

Felicia Schröder gjorde såklart ännu ett mål, och Tabby Tindell fick dit två baljor. Men det viktigaste för Häcken var nog att Anna Anvegård fick skriva in dig i målprotokollet ännu en gång efter sin skadefrånvaro. Om Anvegård kommer tillbaka till toppformen nu till hösten så kommer Häcken vinna guld.

Seger för nykomlingarna. Foto: Bildbyrån.

Alingsås andra vinst

Bottenmötet mellan Brommapojkarna och Alingsås slutade med en skäll. Nykomlingarna och jumbon Alingsås kunde ta sin andra seger i damallsvenskan efter att ha vunnit med 3–2.

Matchen startade med att BP tog ledningen genom Vera Lillbäck men ganska kort efter målet kunde Alingsås kvittera genom 18-åriga Tilde Karlsson.

Precis innan halvtidspaus gjorde BP:s Frida Thörnqvist 2–1 till hemmalaget men i den 79:e minuten kunde Tilde Karlsson återigen kvittera till 2–2 och i den 85:e minuten kunde Emmy Blomberg sätta dit 2–3 till gästerna och såg till att Alingsås fick sin andra seger i damallsvenskan.

Segern innebär också att Alingsås nu har klättrat i tabellen och ligger nu näst sist, två poäng före Linköping.

Kristianstad vann Skånederbyt

Rosengård åkte till Kristianstad för att försöka ta viktiga poäng. Så blev det inte.

Hemmalaget vann derbyt med 2–1 efter mål av Emma Petrovic och Alice Egnér. Men den stora snackisen blev inte segern i sig, det blev spökmålet som Rosengård fick med sig. Emma Pennsäter nickade en hörna som gick mot ribban men målvakten Moa Olsson tog bollen, men linjedomaren dömde att bollen ändå var innanför mållinjen när Olsson räddade nicken. Oklart hur det faktiskt var med tanke på kameravinkeln.

Norrköping är bäst i Östergötland

Det var i söndags dags för Östergötlands höjdpunkt; derbyt mellan IFK Norrköping och Linköping FC. Två lag som båda har en tuff säsong i ryggen, men som vi vet så lever derbyn alltid sina egna liv.

Denna gången var det dock ingen tvekan om vem som var bäst i stan. ”Peking” vann med en komfortabel 2–0-seger efter mål av Freja Lindwall och Vesna Milivojevic. Norrköpings seger innebar också att Linköping ramlade ner en plats i tabellen och ligger nu sist i damallsvenskan.

