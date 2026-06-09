Tony Gustavsson gör två förändringar mot Italien

I dag spelar Sverige sin sista gruppspelsmatch i VM-kvalet.

Då har förbundskapten Tony Gustavsson valt att göra två förändringar i sin startelva.

Matchen har avspark klockan 19.00.

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Efter dubbla förluster mot Danmark står det klart att det svenska damlandslaget inte längre har chans att nå VM genom en direktplats.

I dag spelar man för andraplatsen i gruppen och är piskade till seger mot Italien för att förbättra sina odds inför playoff-spelet.

Matchen spelas på Gamla Ullevi i Göteborg och till denna har förbundskapten Tony Gustavsson valt att göra två förändringar i sin startelva. Matilda Vinberg och Amanda Ilestedt får inleda matchen på bänken och ersätts av Amanda Nildén samt Monica Jusu Bah.

En som dock inte får inleda matchen för svensk del är Fridolina Rolfö, precis som i matchen mot Danmark senast.

Startelvor:

Sverige: Falk; Holmberg, Nildén, Andersson, Sandberg – Angeldahl, Schröder, Zigiotti Olme – Jusu Bah, Blackstenius, Rytting Kaneryd.

Italien: Giuliani; Lenzini, Salval, Soffia – Di Guglielmo, Greggi, Caruso, Giugliano, Oliveiro – Piemonte, Cantore.





