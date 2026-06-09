Kalldusch i Göteborg – Italien tar ledningen mot Sverige

Matchen var 36 minuter gammal.

Då tog Italien ledningen mot Sverige i kampen om andraplatsen i VM-kvalgruppen.

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Efter dubbla förluster mot Danmark stod det klart att det svenska damlandslaget inte längre har chans att nå VM genom en direktplats.

I dag, tisdag, spelar man för andraplatsen i gruppen och är piskade till seger mot Italien för att förbättra sina odds inför playoff-spelet.

På Gamla Ullevi skulle det dock börja klart bäst för bortalaget.

Efter 36 minuter kombinerade sig Italien fram till ett inspel i den svenska boxen. När bollen väl var där missade såväl Bella Andersson som Smilla Holmberg bollen vilket ledde till att Elisabetta Oliviero kunde raka in 1-0 via Falk och ribban.

– De ska kunna ta bort den där bollen, sade expertkommentator Hanna Marklund i SVT:s sändning.

Matchen pågår.