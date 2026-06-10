Englands VM-genrep skjuts upp – kraftigt oväder

Klockan 22.00 skulle England ha mött Costa Rica i en träningsmatch.

Nu har VM-genrepet skjutits upp.

Detta till följd av en kraftig storm.

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På onsdag inleder England sin resa i VM 2026 då man möter Kroatien på AT&T Stadium i Dallas, Texas.

I dag var det tänkt att man skulle spela ett genrep mot Costa Rica klockan 22.00 i Florida.

Det kommer inte att bli av, åtminstone inte till den utsatta avsparkstiden.

Detta till följd av att ett kraftigt oväder har dragit in över Orlando och att regnet fullständigt vräker ner på Inter&Co Stadium.

Hittills har ingen ny avsparkstid för genrepet kommunicerats.