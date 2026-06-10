Positivt kring Verbruggen inför premiären: ”Kan vara redo”

Han tvingades utgå skadad mot Uzbekistan.

Trots det tror förbundskapten Ronald Koeman att Bart Verbruggen kan vara redo till VM-premiären.

– Vi får dock ta det dag för dag, säger han enligt Voetbalprimeur.

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Det var i VM-genrepet mot Uzbekistan, som slutade med en 2-1-seger för Nederländerna, som förstamålvakten Bart Verbruggen tvingades till byte med en befarad höftskada.

Därefter har Brighton-keepern, enligt nederländsk media, inte deltagit i den kollektiva träningen vilket har lett till oro bland de med sympatier för ”Oranje”.

Detta då det endast återstår fyra dagar innan man spelar VM-premiär mot Japan.

Nu kommer dock förbundskapten Ronald Koeman med positiva rapporter kring målvakten.

– Verbruggen deltog inte på träningen. Vi måste avvakta, men vi tror att han kan vara redo för matchen på söndagen. Vi får dock ta det dag för dag. De andra spelarna är fysiskt skick, säger han enligt Voetbalprimeur.

Bortsett Japan ställs Nederländerna mot Sverige och Tunisien i Grupp F.