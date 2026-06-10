Klart: Tottenham värvar Senesi från Bournemouth

Det har varit på gång under en lång tid.

Nu är övergången klar.

Tottenham Hotspur värvar Marcos Senesi från Bournemouth.

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Marcos Senesi startade alla förutom en av Bournemouths matcher i Premier League i år.

Med ett utgående avtal stod det, för en tid sedan, klart att argentinaren skulle lämna ”The Cherries” efter fyra år.

Därefter har rapporteringen så gott som enkom handlat om en flytt till Tottenham Hotspur.

Nu är den rodd i hamn.

– Det är en speciell känsla att vara Tottenham-spelare, säger han i ett uttalande och fortsätter:

– Redan från första stund har klubben visat varför de vill ha mig – och hur mycket de vill att jag ska vara en del av det man bygger upp. Det känns spännande och är något jag ser fram emot att få vara en del av.

Totalt blev det 126 tävlingsmatcher på fyra säsonger för Marcos Senesi i Bournemouth-tröjan. Hans avtal med ”Spurs” börjar gälla den 1 juli.