Lustig: ”Nej, Robin – gör inte det här”

Robin Olsen gick till hård attack mot Jon Dahl Tomasson.

Nu reagerar den forne landslagsspelaren Mikael Lustig.

– Såklart att det är tråkigt att det blir den här avslutningen på landslagskarriären, säger han till SVT.

Foto: Bildbyrån

Nyheten slog ned som en bomb under gårdagskvällen; Robin Olsen lägger av i landslaget. Men som om inte det var nog följdes beskedet upp av en rejäl attack av den rutinerade ”Blågult”-keepern.

I en intervju med Sportbladet talade Olsen ut om beslutet att avsluta landslagskarriären, och menade på att han ”inte vill jobba under” förbundskaptenen Jon Dahl Tomasson.

– Han är en ledare som jag inte vill jobba under, säger han och fortsatte.

– Därför väljer jag att tacka för mig, i alla fall så länge Jon Dahl Tomasson är förbundskapten.

Under onsdagen svarade ”JDT” på Olsens attack.

– Jag är besviken på reaktionen, han har svikit sina lagkamrater genom att vädra sin kritik öppet, sa Dahl Tomasson på en presskonferens under onsdagen.

Nu reagerar den forne landslagsspelaren Mikael Lustig, som har gjort många landskamper tillsammans med Robin Olsen.

– När jag såg rubrikerna tänkte jag: ”Nej, Robin – gör inte det här”, säger han till SVT och fortsätter:

– Såklart att det är tråkigt att det blir den här avslutningen på landslagskarriären.

– Det känns som att de kanske inte har bästa kemin. Jag skulle tippa på att Jon känner att har man tackat ja till att vara med under VM-kvalet så köra man hela vägen, säger Lustig.