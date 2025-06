David Beckham adlas – till Sir David Beckham

David Beckham har fått ett nytt epitet.

Detta efter att han under lördagen adlats i samband med kung Charles födelsedag.

Därmed heter den forne England-kaptenen numera Sir David Beckham.

Han har en lång, prestigefylld karriär bakom sig i några av de bästa klubbarna i världen.

Efter karriären har David Beckham varit drivande och delägare i MLS-klubben Inter Miami utan även deltagit i välgörenhetsarbeten.

Under lördagen belönades också den forne England-kapten för sin karriär och sina insatser. Detta då han, i samband med kung Charles födelsedag, adlades till Sir David Beckham.



– Jag har sådan tur att få arbeta med det jag gör och jag är så tacksam för att bli uppmärksammad över ett arbete som är så upplyftande för mig, säger Sir David Beckam enligt NY Times och fortsätter:



– Det kommer att ta en liten stund innan nyheten sjunker in men jag är så oerhört stolt och det är ett känslosamt ögonblick som jag delar med min familj.

David Beckham spelade för klubbar som Manchester United, Real Madrid, Milan, LA Galaxy och Paris Saint-Germain.

Arise Sir David.

The wait is finally over: Beckham, the former England captain and now joint owner of Inter Miami, has been knighted in King Charles’ birthday honours.

But what does a knighthood actually entail? And what does it ultimately mean?

— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 14, 2025