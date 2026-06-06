Efter succésäsongen – Swedberg mest värdefull

Celta Vigo har uppnått ett marknadsvärde 190,2 miljoner kronor, enligt Transfermarkt.

Den högst värderade spelaren i laget heter Williot Swedberg.

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Den spanska säsongen är över sedan en tid tillbaka. Nu har sajten Transfermarkt värderat klubbarna i La Liga och Celta Vigo har slagit sitt eget rekord.

Enligt sajten är den galiciska klubbens marknadsvärde på 190,2 miljoner. Den spelare som har högst marknadsvärde i laget är svenske Williot Swedberg. I mars låg 22-åringen på 15 miljoner euro och det har ökat till 20 miljoner euro i juni.

Swedberg ratades i Sveriges VM-trupp av förbundskaptenen Graham Potter. Den gångna säsongen noterades han för totalt tio mål och sju assist på 41 tävlingsframträdanden.

Swedbergs lagkamrat tillika landsman Carl Starfelt har i stället sjunkit från 6 till 4,5 miljoner euro.



