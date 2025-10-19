Frustrerad Eriksen – efter första starten: ”Inte tillräckligt bra”

Christian Eriksen startdebuterade för VfL Wolfsburg igår.

Då åkte klubben på sin fjärde raka förlust i Bundesliga.

– Under stora delar av matchen var vi helt enkelt inte tillräckligt bra, säger han till Viaplay enligt bold.dk

Foto: Alamy

Christian Eriksen skrev på för tyska VfL Wolfsburg i mitten av september och ett par veckor efter det kom första framträdandet, men första starten har dröjt.

Igår var det dock dags, dansken startade mot VfB Stuttgart närt VfL Wolfsburg åkte på fjärde raka förlusten.

– Jag känner att de små smällarna vi får just nu känns lite tyngre än andra gånger. Det kan man känna på planen också, säger han till Viaplay enligt bold.dk.

Wolfsburg placerar sig på femtondeplats efter sju omgångar.

– Under stora delar av matchen var vi helt enkelt inte tillräckligt bra, så för oss är det i slutändan en ursäkt till fansen för att de kom och såg det här idag, säger Eriksen.

Den danske mittfältaren har kontrakt med Bundesliga-klubben fram till sommaren 2027.