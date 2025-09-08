Gazzettan: Nya uppgifter kring Adlis eventuella flytt

Under helgen kom det uppgifter om att Yacine Adli kan ha gjort sitt i Milan.

Nu kommer Gazzetta dello Sport med uppgifter om en transfersumma.

Foto: Bildbyrån

Mittfältaren Yacine Adli ser ut att lämna Milan. Han spenderade fjolåret på lån hos Fiorentina och enligt Football Italia är Adli nära att skriva på för Al Shabab.

De nya uppgifterna från Gazzetta dello Sport är att den italienska tidningen har uppgifter om transfersumman. Enligt dem får Milan åtta miljoner euro vilket motsvarar 88 miljoner kronor.