Ny regel ska sätta stopp för målvakters taktiska avbrott

England ska testa en ny regel den kommande säsongen.

Regeln ska motverka att målvakter sätter sig ner för ett taktiskt avbrott.

Tränaren tvingas då ta ut en utespelare.

Foto: Bildbyrån

Det har blivit allt vanligare att målvakter sätter sig ner för behandling, vilket ger tränare möjlighet att samla laget och ge instruktioner. Nu vill det engelska fotbollsförbundet sätta stopp för den typen av situationer.

Förbundet meddelar att Internationella fotbollsförbundets regelorgan, IFAB, har godkänt ett regeltest som införs under säsongen 2026/27. Det kommer att gälla i både herr- och damfotbollens professionella serier i England.

Den nya regeln innebär att om domaren stoppar spelet för att en målvakt ska få behandling måste lagets tränare omedelbart välja ut en utespelare som lämnar planen. Den spelaren får inte återvända förrän minst en minut efter att spelet har satts i gång igen.

Tanken är att målvakter fortfarande ska kunna få vård vid riktiga skador, samtidigt som lagen inte längre ska kunna använda avbrotten för att få taktiska fördelar.

Vill att det ska leda till högre speltempo

Regeln omfattar dock flera undantag. Den gäller exempelvis inte om målvakten fälls i en situation som leder till frispark och omedelbar behandling krävs, om målvakten kolliderar med en utespelare och båda behöver vård eller om målvakten blöder.

Det engelska fotbollsförbundet kommer tillsammans med IFAB att följa försöket under säsongen för att utvärdera om förändringen leder till ett högre speltempo utan att påverka spelarnas säkerhet negativt.

Foto: Bildbyrån

Regeltestet är en del av flera initiativ för att öka den effektiva speltiden. Inför förra säsongen infördes den så kallade åttasekundersregeln för målvakter. Från och med säsongen 2026/27 kommer domarna även att använda en fem sekunder lång nedräkning när spelare drar ut på tiden vid inkast eller inspark.

Dessutom införs en tidsgräns på tio sekunder för spelare som byts ut. Den regeln börjar gälla redan i samband med Ligacupens premiär den 1 augusti.