ÖSK lyckades inte slå decimerat Oddevold

Örebro SK spelade med en man mer i 70 minuter mot Oddevold.

Trots det slutade matchen 0–0.

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Örebro SK:s kris fortsätter.

Under måndagskvällen spelade man 0–0 mot IK Oddevold. Detta trots att ÖSK hade en spelare mer på planen från matchminut 21. Utvisningen skedde när Oddevolds Erik Hedenquist gick in vårdslöst i en tackling på Ahmed Yasin.

ÖSK tryckte på för ett ledningsmål i både första och andra halvlek, men det slutade mållöst. Örebro ligger på 15 poäng efter 16 spelade matcher.