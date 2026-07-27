Uppgifter: Franz Brorsson nära ny klubb

Franz Brorsson, 30, återvänder till Grekland.

Den tidigare MFF-backen är nära en övergång till Asteras Tripolis, enligt uppgifter.

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Franz Brorsson har tillhört cypriotiska Apoel sedan i fjol. Nu kan den tidigare Malmö FF-försvararen lämna klubben.

Enligt Sportbladet är Brorsson nära en flytt till Grekland. 30-åringen ska vara överens med Asteras Tripolis och väntas ansluta inom kort.

Om affären går igenom blir den en återkomst till Grekland för Brorsson. Mittbacken spelade för Atromitos innan han gick till Apoel.