Spanien krossade England – efter drömmål av Putellas

Världsmästarna ställdes mot Europamästarna.

Då visade Spanien vart skåpet skulle stå.

Spanien vann med 4–0 mot England.

Foto: Bildbyrån

Spanien mötte England i VM-kvalet och tre viktiga poäng stod på spel i gigant-mötet.

Världsmästarna Spanien hade lekstuga med England. Efter 19 minuters spel kunde Patri Guijarro sätta dit ledningsmålet. Sedan kunde Alexia Putellas sätta dit två fina baljor, varav ett var ett riktigt drömmål. Sedan kunde Claudia Pina utöka till 4–0.

Englands fiasko var ett faktum och Spanien toppar grupp A3 inför avgörandet nästa vecka.