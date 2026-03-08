Prenumerera

Foto: Alamy

Tungt för Ellborg – Port Vale chockade Sunderland

Sunderland var storfavoriter mot League One-jumbon Port Vale.
Men det blev en rejäl missräkning för Malker Ellborg och hans lagkamrater.
Port Vale vann med 1–0.

Melker Ellborg fick en drömdebut mellan stolparna i Sunderland. Svensken höll nollan när Leeds besegrades.

Under söndagen ställdes Sunderland mot Port Vale som ligger sist i League One. Då fick Ellborg förtroende från start igen.

Det blev dock en mardröm för den tidigare MFF-keepern och hans lagkamrater. Port Vale vann med 1–0 efter ett mål av Ben Waine.

Sunderland är därmed utslaget ur FA-cupen i den femte rundan.


