Tungt för Ellborg – Port Vale chockade Sunderland

Sunderland var storfavoriter mot League One-jumbon Port Vale.

Men det blev en rejäl missräkning för Malker Ellborg och hans lagkamrater.

Port Vale vann med 1–0.

Foto: Alamy

Melker Ellborg fick en drömdebut mellan stolparna i Sunderland. Svensken höll nollan när Leeds besegrades.

Under söndagen ställdes Sunderland mot Port Vale som ligger sist i League One. Då fick Ellborg förtroende från start igen.

Det blev dock en mardröm för den tidigare MFF-keepern och hans lagkamrater. Port Vale vann med 1–0 efter ett mål av Ben Waine.

Sunderland är därmed utslaget ur FA-cupen i den femte rundan.



