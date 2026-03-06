Uppgifter: Neymar stämd av privatkock

Neymar, 34, dras in i en rättsprocess.

Han har blivit stämd av sin privatkock.

Det uppger Records.

Neymar flyttade hem till Brasilien och skrev på för Santos för dryga året sedan och häromdagen kom uppgifter om att stjärnan kan återvända till landslaget lagom till VM i sommar.

Men nu ska 34-åringen ha blivit stämd, det rapporterar Records.

Den portugisiska tidningen rapporterar om en stämningsansökan riktad mot Neymar från kvinna som han har haft anställd som kock.

Kvinnan ska enligt Record ha arbetat för Neymar mellan sommaren 2025 och februari 2026. Under denna period uppger kvinnan att hon tvingades arbeta upp till 16 timmar om dagen, även under helger. Detta trots att hennes avtal föreskrev betydligt kortare arbetstider och fler lediga dagar.

Vidare säger sig kvinnan ha fått fysiska men efter att ha burit tunga matvaror. I stämningsansökan sägs kocken kräva ersättning för sjukutgifter och övertidsarbete.

Totalt krävs Neymar på omkringcirka 460 000 kronor enligt Record.