Vallotto om Wolfsburg: ”Jag blev lite starstrucked”

Smilla Vallotto lämnade Hammarby för spel i Wolfsburg under sommaren.

Det innebär spel i en bättre liga och med stora ikoner som lagkamrater.

– Jag blev lite starstrucked första veckan när jag kom hit och man ska spela med stora namn som Alexandra Popp och Svenja Huth, säger Smilla Vallotto till FotbollDirekt.

Foto: Alamy

Den Schweiziska landslagsmittfältaren Smilla Vallotto lämnade Hammarby och damallsvenskan för spel i Frauen-Bundesliga och Wolfsburg. Enligt 21-åringen är det ganska stor skillnad mellan den tyska och svenska ligan.

– Tyskland är annorlunda. Jag visste att det skulle vara annorlunda jämfört med Hammarby där det är en mer öppen kultur och mer “laid-back”. Men här är det strängt. Allt ska vara i rutan och allt ska vara på plats. Alla instruktioner är på Tyska så det är ganska annorlunda men man börjar bli lite van efter en månad, säger hon till FotbollDirekt.

Att spela i Wolfsburg innebär inte bara en chans att spela i Champions Leauge, utan också att man får möjlighet att bli lagkamrat med stora ikoner. I Wolfsburg spelar både Alexandra Popp och Svenja Huth. Två spelare som gjorde sin nya lagkamrat nervös.

Foto: Bildbyrån

– Jag blev lite starstrucked första veckan när jag kom hit och man ska spela med stora namn som Alexandra Popp och Svenja Huth som har varit landslagslegender i massa år och sen kom det flera spelare efter EM. Man ser var nivån ligger och hur bra de är.

Vad har du får mål med höstsäsongen?

– Jag hoppas på mer speltid. Jag har fått hoppa in i alla matcher men hoppas få starta någon match i höst. Det är mitt mål med höstsäsongen, avslutar Vallotto.

Nästa match för Wolfsburg i Frauen-Bundesliga är mot Carl Zeiss Jena, den 14 september.