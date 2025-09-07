Zlatans uppmaning till Leão – mindre fokus på sociala medier

Rafael Leãos tid i AC Milan har varit lite som en berg- och dalbana.

Nu har portugisen fått en tydlig order av Zlatan Ibrahimovic.

Portugisen har blivit ombedd att använda sociala medier mindre.

Rafael Leão har blandat och gett under sina år i AC Milan.

Detta ser Massimiliano Allegri och Zlatan Ibrahimovic (som är en del av storklubbens sportsliga ledningen) ut att vilja få bukt med.

Portugisen avslöjar nu, under en livesändning på Twitch.tv, att han blivit ombedd att fokusera mindre på sociala medier.

– Allegri och Ibrahimovic har bett mig att använda sociala medier mindre, säger Leão.

Portugisen har gjort ett framträdanden för AC Milan den här säsongen.