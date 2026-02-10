1–1 mellan West Ham och Manchester United i Premier League

Kryss mellan West Ham och Manchester United

Benjamin Sesko kvitterade på övertid

West Ham nu 18:e, Manchester United på fjärde plats

West Ham och Manchester United delade på poängen i mötet på London Stadium i Premier League. Matchen slutade 1–1 (0–0).

West Ham–Manchester United – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål under första halvlek men efter pausen slog Tomas Soucek till och gav West Ham ledningen. Kvitteringen kom på övertid när Benjamin Sesko slog till och gjorde mål för Manchester United framspelad av Bryan Mbeumo. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, West Ham på 18:e plats och Manchester United på fjärde plats.

Nästa motstånd för West Ham är Bournemouth. Lagen möts lördag 21 februari 18.30 på London Stadium.

West Ham–Manchester United 1–1 (0–0)

Premier League, London Stadium

Mål: 1–0 (50) Tomas Soucek, 1–1 (90) Benjamin Sesko (Bryan Mbeumo).

Varningar, West Ham: Mateus Fernandes. Manchester United: Diogo Dalot.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

West Ham: 3-1-1

Manchester United: 4-1-0

Nästa match:

West Ham: AFC Bournemouth, hemma, 21 februari 18.30